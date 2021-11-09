الاحتلال يصيب شابا ويعتقل فتى في حوسان غربيّ بيت لحم

أُصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتُقل فتى، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت في قرية حوسان غربيّ بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن رئيس مجلس قروي حوسان، محمد سباتين قوله إنّ المواجهات اندلعت في منطقة "الشرفا" على مدخل القرية الشرقي.

وأضاف سباتين أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة شاب يبلغ من العمر 18 عاما برصاصة في الفخذ، نُقل إثرها للمستشفى.

الاحتلال يصيب شابا ويعتقل فتى في حوسان غرب بيت لحم

للتفاصيل: https://t.co/4TcRbjHs2y pic.twitter.com/Cs6rUJqSXU — موقع عرب 48 (@arab48website) November 9, 2021

وأضاف سباتين أن جنود الاحتلال اعتقلوا الفتى محمد جمال حمامرة (16 عاما).

كما ذكر سباتين أن جيش الاحتلال نصب كمينا لمجموعة من الشبان والفتية من قرية حوسان خلال توجههم للمواجهة، احتجاجا على الاستيطان، وعندها أصاب أحدهم واعتقل آخر.

وتابع أن الجيش حاول اعتقال الفتى المصاب قبل أن ينجح الشبان بسحبه من الجيش ونقله إلى مستشفى محلي في مدينة بيت لحم، دون أن يوضح مدى خطورة الإصابة.