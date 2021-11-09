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طمرة: تمديد اعتقال شرطي مشتبه بإغلاق ملفات تحقيق مقابل رشاوى

تاريخ النشر: 09/11/2021 - 11:20

طمرة: تمديد اعتقال شرطي مشتبه بإغلاق ملفات تحقيق مقابل رشاوى
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

مددت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الثلاثاء، اعتقال شرطي لمدة 6 أيام بشبهة إغلاق ملفات تحقيق مقابل حصوله على رشاوى في مدينة طمرة.

وكان قسم التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحش) قد اعتقل أمس الشرطي الذي يعمل محققا في مركز للشرطة بطمرة بشبهة تقديم معلومات سرية من تحقيقات وإغلاق ملفات تحقيق ضد مشتبهين مقابل حصوله على رشاوى منهم.

ونٌسبت للمحقق، وهو ضابط كبير في الشرطة، شبهات إغلاق ملفات تحقيق كان يعمل بها بعد أن حصل على رشاوى تقدر بآلاف الشواقل من مشتبهين ومقربين منهم.

وذكر قسم التحقيق مع عناصر الشرطة أن بحوزته أدلة وبراهين تؤكد صحة الشبهات المنسوبة للشرطي ولمشتبهين آخرين من طمرة اعتقلتهم الشرطة أمس، الإثنين.

هذا، ومما يذكر أن الشرطة نفذت بالأمس حملة اعتقالات واسعة طالت 47 مواطنا من أبناء المدينة بينهم موظف من البلدية.

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#طمرة
#رشاوى
#تبييض أموال
#شرطة

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