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مقتل شاب طعنا في العيساويّة

تاريخ النشر: 10/11/2021 - 17:46

مقتل شاب طعنا في العيساويّة
من مكان الجريمة
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتِل شاب يبلغ من العمر 27 عاما جرّاء تعرّضه للطعن في العيساوية في مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم الأربعاء.

وذكرت الشرطة في بيان أنها "تجري... عمليات بحث مكثفة عن المشتبهين المتورطين، وفي غضون ذلك تمّ إلقاء الحجارة على ضباط الشرطة"، بحسب زعمها.

وأضافت أنه "في الوقت نفسه، تمّ إرسال محققي الشرطة إلى المشفى للتحقيق؛ للاشتباه في ارتكاب جريمة قتل".

من المكان

ولم يُبلَّغ عن اعتقال أي مشتبه بهم.

القدس وضواحيها؛ جرائم تتزايد وتيرتها

وتأتي جريمة القتل اليوم، فيما تتزايد جرائم القتل التي تُرتكَب في القدس وضواحيها في الآونة الأخيرة، لأسباب عدّة؛ على رأسها غياب إنفاذ القانون، وتقصير السلطات الإسرائيلية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر قُتِل الشاب أحمد سليمان علقم وأُصيب آخرون، جرّاء شجار تخلّله إطلاق نار نشب في شعفاط، قرب القدس.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قُتل الشاب محمد نادر العدوي (18 عاما)، وأصيب شخص آخر بجروح بالغة الخطورة، وذلك جراء جريمة إطلاق نار ارتُكبت حينها في المخيم.

كما قُتل الشاب إبرهيم الزاغة (25 عاما) من سكان المخيم في تموز/ يوليو، إذ أصيب برصاصة في الرأس، وتوفي بعد دقائق من وصوله مستشفى هداسا مصابا بجروح خطيرة.

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#القدس المحتلة
#العيساوية
#شجار

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