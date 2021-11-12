  2. محليات
  3. أخبار محلية

شقيب السلام: مصرع شاب في حادث انقلاب دباب

تاريخ النشر: 12/11/2021 - 16:36

شقيب السلام: مصرع شاب في حادث انقلاب دباب
من مكان الحادث (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي الشاب عمر سالم الحمامدة (31 عاما) من شقيب السلام مصرعه متأثرا بجروحه في حادث انقلاب دباب بالبلدة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الجمعة.

الفقيد عمر الحمامدة

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 15:21 حول مصاب في منطقة مفتوحة بمحاذاة مدخل شقيب السلام، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش له".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج وهو بحالة حرجة، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 315 شخصا بينهم 92 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#النقب
#شقيب السلام

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مستشفى في سخنين: حلم الأهالي وتهميش الحكومة للعرب
مستشفى في سخنين: حلم الأهالي وتهميش الحكومة للعرب

2021-11-12

مصرع سائق دراجة نارية بالقرب من العفولة
مصرع سائق دراجة نارية بالقرب من العفولة

2021-11-12

دير حنا: صلاة جمعة ووقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة
دير حنا: صلاة جمعة ووقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة

2021-11-12

الأكثر قراءة

بعد اتّفاق لإطلاق سراحه: الأسير مقداد القواسمة ينهي إضرابه عن الطعام بعد 113 يوما

بعد اتّفاق لإطلاق سراحه: الأسير مقداد القواسمة ينهي إضرابه عن الطعام بعد 113 يوما

2021-11-11
تركيا: اعتقال زوجين إسرائيليين بعد تصوير قصر إردوغان

تركيا: اعتقال زوجين إسرائيليين بعد تصوير قصر إردوغان

2021-11-11
إيران تهدد بتدمير

إيران تهدد بتدمير "الكيان الصهيوني": مناورة بحرية لإسرائيل وحليفتيها الخليجيتين

2021-11-11
تقرير: حفتر تعهد بالتطبيع مع إسرائيل بحال انتخابه رئيسا لليبيا

تقرير: حفتر تعهد بالتطبيع مع إسرائيل بحال انتخابه رئيسا لليبيا

2021-11-11
توقعات بترحيل محكمة تركية الإسرائيليين الجمعة

توقعات بترحيل محكمة تركية الإسرائيليين الجمعة

2021-11-11