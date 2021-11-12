شقيب السلام: مصرع شاب في حادث انقلاب دباب

لقي الشاب عمر سالم الحمامدة (31 عاما) من شقيب السلام مصرعه متأثرا بجروحه في حادث انقلاب دباب بالبلدة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الجمعة.

الفقيد عمر الحمامدة

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 15:21 حول مصاب في منطقة مفتوحة بمحاذاة مدخل شقيب السلام، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش له".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج وهو بحالة حرجة، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 315 شخصا بينهم 92 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.