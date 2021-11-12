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مصرع سائق دراجة نارية بالقرب من العفولة

تاريخ النشر: 12/11/2021 - 13:44

مصرع سائق دراجة نارية بالقرب من العفولة
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي سائق دراجة نارية (23 عاما) مصرعه إثر انزلاق دراجته في منطقة مفتوحة بمحاذاة "كفار غدعون" بالقرب من مدينة العفولة في منطقة مرج ابن عامر، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "الطاقم الطبي قدم العلاجات الأولية وأجرى عمليات إنعاش للشاب في المكان، ونقله إلى المستشفى، وهناك أقر الأطباء وفاته".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 315 شخصا بينهم 92 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#العفولة
#دراجات نارية
#مرج ابن عامر

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