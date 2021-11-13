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كفر قاسم: مصرع طفل في حادث انقلاب دباب

تاريخ النشر: 13/11/2021 - 20:09

كفر قاسم: مصرع طفل في حادث انقلاب دباب
من مكان الحادث (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي طفل، يبلغ 10 سنوات من العمر، مصرعه متأثرا بجروحه الحرجة في حادث انقلاب دباب بمدينة كفر قاسم، مساء السبت.

وقدم طاقم طبي العلاجات والإسعافات الأولية للطفل، إذ عانى جروحا حرجة.

وذكر المضمد ربيع تلحمي من "نجمة داود الحمراء" أن "الطفل تواجد على الرصيف وهو فاقد للوعي دون نبض وتنفس، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش وأحيل إلى المستشفى بحالة حرجة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "بيلنسون" لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 315 شخصا بينهم 92 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

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#حوادث الطرق
#كفر قاسم

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