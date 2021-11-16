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إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية قرب سخنين

تاريخ النشر: 16/11/2021 - 07:55

إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية قرب سخنين
من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب سائق دراجة نارية بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق وقع على 805 بالقرب من مدينة سخنين، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء أنه "في الساعة 06:50، تم تلقي بلاغ على خط الطوارئ 101 التابع لمؤسسة نجمة داود الحمراء في المنطقة حول إصابة سائق دراجة نارية في حادث على طريق 805 من سخنين إلى 'مسغاف'. وقدم المسعفون والمسعفون العلاج الأولي للمصاب الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، وأحالوه بحالة خطيرة مع إصابات في الجزء العلوي من جسده إلى المركز الطبي للجليل في نهريا".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 316 شخصا بينهم 92 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

بودكاست عرب 48

#سخنين
#حوادث الطرق
#مركبات
#دراجات نارية

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