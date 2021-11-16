إصابتان خطيرتان بجريمة إطلاق نار في جلجولية

أصيب شابان بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية جلجولية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الجريمة وقعت بعد الانتهاء من جنازة بالقرب من المقبرة في جلجولية، إذ أطلق مجهول النار وأصاب الشابين بجروح خطيرة.

وجرى نقل المصابين، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا، لاستكمال العلاج.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقى مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة 'اليركون' بلاغا الساعة 12:35 حول إصابة شابين بجروح خطيرة في جلجولية، وذلك إثر تعرضهما لإطلاق نار. وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصابين وأجرى عمليات إنعاش لأحدهما (45 عاما) والذي وصفت حالته بالحرجة، بينما المصاب الثاني (25 عاما) وصفت حالته بالخطيرة، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى 'مئير' بمدينة كفار سابا".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وباشرت جمع الأدلة والبينات من المكان.

تفاصيل بعد قليل...