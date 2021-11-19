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مصرع شاب من إكسال وإصابات بحادث بين حافلة وسيارة قرب سجن جلبوع

تاريخ النشر: 19/11/2021 - 13:29

مصرع شاب من إكسال وإصابات بحادث بين حافلة وسيارة قرب سجن جلبوع
من مكان الحادث، اليوم (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي شاب (18 عاما) من قرية إكسال مصرعه بحادث طرق وقع على شارع 71 في منطقة مرج بن عامر، في المقطع بين سجن "جلبوع" وكيبوتس "بيت هشيتاه"، صباح اليوم الجمعة.

وضحية الحادث هو نور علي حسن حبشي.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الحادث وقع بين حافلة ركاب وسيارة "تندر".

المرحوم نور علي حسن حبشي

وأخرجت طواقم الإنقاذ الشخص المذكور من السيارة، وأقرت طواقم طبية وفاته، وجرى نقل ثلاثة من ركاب الحافلة لتلقي العلاج في المستشفى، إذ وصفت إصاباتهم بين المتوسطة والطفيفة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "الحادث وقع بين حافلة كانت تقل 25 راكبا، وبين مركبة، وأن سائق المركبة لقي مصرعه، وجرى نقل ثلاثة من ركاب الحافلة إلى المستشفى، أحدهم بحالة متوسطة أما الآخرين فحالتهما طفيفة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 318 شخصا بينهم 93 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
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#حافلات
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#مرج بن عامر
#إكسال
#نور علي حسن حبشي

مصرع شاب من إكسال وإصابات بحادث بين حافلة وسيارة قرب سجن جلبوع

مصرع شاب من إكسال وإصابات بحادث بين حافلة وسيارة قرب سجن جلبوع

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