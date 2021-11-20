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إيران تعلن عن احتجازها سفينة "تهريب" محروقات في الخليج

تاريخ النشر: 20/11/2021 - 10:36

إيران تعلن عن احتجازها سفينة "تهريب" محروقات في الخليج
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مصادرته سفينة أجنبية في الخليج تُُهرّب الوقود وعن توقيف طاقمها.

وقال القائد في الحرس الثوري، أحمد هاجيان، بحسب ما نقل الموقع الخاص بالتلفزيون الرسمي: "بفضل أجهزتنا الاستخبارية وفي عملية منسقة، صادرت قواتنا البحرية سفينة أجنبية على متنها طاقم من 11 شخصًا في مياهنا الإقليمية".

ولم يحدّد تاريخ العملية والعلم الذي ترفعه السفينة وجنسية الطاقم.

وأضاف "بعد التفتيش، ضبط أكثر من 150 ألف ليتر من المازوت المهرّب ومثل أفراد الطاقم الإحدى عشر الأجانب أمام المحكمة".

ويأتي الاحتجاز بعد سلسلة من الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج التي يُستخرج ويعبر منها جزء كبير من إنتاج النفط العالمي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، الإفراج عن ناقلة نفط ترفع علم فيتنام كان احتجزها على إثر إحباطه محاولة أميركية لمصادرة نفط إيراني، على ما أفاد.

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#الحرس الثوري الإيراني
#ملاحة بحرية

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