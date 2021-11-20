مصرع شابين من ترقوميا في حادث انقلاب سيارة

لقي شابين (24 و25 عاما) من ترقوميا غرب الخليل مصرعيهما متأثرين بجروحهما الخطيرة في حادث انقلاب سيارة على شارع 35، مساء السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 17:42 حول حادث انقلاب سيارة على شارع 35، وأقر الطاقم الطبي وفاة مصاب بعد فشل محاولات إنقاذ حياته، فيما قدمت العلاجات الأولية لمصاب آخر (30 عاما) عانى جروحا خطيرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، بواسطة سيارة إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى لاستكمال العلاج؛ بيد أنه جرى إقرار وفاته لاحقا بعدما باءت محاولات إنقاذ حياته بالفشل.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.