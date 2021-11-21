اشتباك بالقدس القديمة: شهيد فلسطيني، قتيل وإصابات بصفوف الاحتلال

استشهد فادي أبو شخيدم (42 عاما) من شعفاط، صباح اليوم الأحد، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال اشتباك مسلح وتنفيذه عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة 3 من عناصر شرطة الاحتلال ورجل أمن للمستوطنين، في منطقة باب السلسلة بالقدس القديمة، حيث أعلن لاحقا عن مقتل أحد عناصر الاحتلال متأثرا بإصابته الحرجة بالرأس.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات بينيت يوعز بتعزيزات للشرطة بالقدس المحتلة وعقب الاشتباك المسلح، تحادث رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مع وزير الأمن الداخلي ومع المفتش العام للشرطة اللذين أطلعاه على تفاصيل العملية التي نفذت عند باب السلسلة. https://www.facebook.com/arab48official/videos/2723053014671223 وأوعز بينيت بتعزيز قوات الشرطة العاملة في محيط القدس المحتلة بغية إحباط عمليات مسلحة أخرى، على حد تعبير البيان الصادر عن مكتبه.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بار ليف، إن منفذ عملية إطلاق النار بالقدس من سكان مخيم شعفاط وينتمي إلى حركة حماس، إذ خطط لتنفيذ هذه العملية منذ فترة، إذ غادرت زوجته البلاد قبل 3 أيام.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على أبو شخيدم، بالقرب من باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى بالقدس القديمة، وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن القتيل الإسرائيلي في الثلاثينيات من العمر، وإنه مواطن وليس رجل أمن فيما أعلن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، أن منفذ العملية معروف للأجهزة الأمنية من قبل، حيث تم محاصرته وقتله خلال 42 ثانية.

وأغلقت قوات الاحتلال جميع أبواب المسجد الأقصى عقب إطلاق نار قرب باب السلسلة، لتقوم بفتحها لاحقا.

وأظهرت مقاطع فيديو استنفار لعناصر شرطة الاحتلال عند باب السلسلة مع سماع دوي إطلاق نار، حيث لوحظ عناصر من شرطة الاحتلال يشهرون أسلحتهم ويخرجون من باب السلسلة، ويقومون بعملية مطاردة خلالها سمعت أصوات إطلاق نار.

وفي مقطع فيدو آخر، لوحظ أن عناصر شرطة الاحتلال والقوات الخاصة التي استنفرت عند باب السلسلة قامت بعملية مطاردة لشاب فلسطيني، حيث تمت محاصرته من قبل عناصر الاحتلال وسمح دوي إطلاق نار.

وأوضحت أن منفذ العملية تنكر بزي لليهود الحريديم ولبس أيضا سترة واقية للرصاص، وكان يحمل سلاح "كارلو"، إلا أن عناصر شرطة الاحتلال تمكنوا من محاصرته وقتله رميا بالرصاص، وأجرت قوات الاحتلال عمليات تفتيش وبحث عن شخص يشتبه بأنه ساعد منفذ العملية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن 3 من عناصر الشرطة والأمن أصيبوا خلال الاشتباك عند باب السلسلة.

سلاح الكارلو الذي استعمله الشهيد أبو شخيدم (تصوير شرطة الاحتلال)

وعلقت شرطة الاحتلال اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم من جهة باب المغاربة، علما أن الاشتباك المسلح حدث في الوقت الذي كان يقوم عشرات المستوطنين باقتحام الأقصى.

وعلى الفور، قامت شرطة الاحتلال بتوفير الحماية للمستوطنين المقتحمين وتخليصهم من ساحات الحرم بإخراجهم من باب المغاربة، علما أن مجموعات المستوطنين تقوم بمغادرة ساحات الحرم بعد الانتهاء من اقتحام الأقصى، من جهة باب السلسلة الذي شهد الاشتباك المسلح.

فصائل بغزة تشيد بعملية القدس

أشادت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، بعملية إطلاق النار التي وقعت صباحا في القدس القديمة. وقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع إن "عملية القدس" تمثل ثورة الشعب الفلسطيني المستمرة، وشرعية مقاومته المتصاعدة ضد جرائم الاحتلال واقتحاماته للمسجد الأقصى.

وأضاف في بيان أن "العملية البطولية عند باب السلسلة صباح اليوم، تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال المتصاعدة في مدينة القدس المحتلة وأحيائها".

تصوير (شرطة الاحتلال)

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان إنها "تبارك العملية الفدائية البطولية التي وقعت صباح اليوم في القدس المحتلة"، وأضافت أن "هذه العملية هي رد طبيعي على تصاعد إرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال، وإمعان حكومة الاحتلال في عدوانها وسياسات الهدم والتهجير التي تطال أهلنا في القدس".

وحملت الاحتلال كامل المسؤولية عن سياساته، وأشارت إلى أنه "واهم من يظن أن الشعب الفلسطيني سيستلم أمام سياسات الاحتلال وقوة الإهاب الذي يمارسه".

واعتبرت أن العملية تدلل على "قوة وحيوية المقاومة وتمسك الشعب الفلسطيني بها كنهج قادر على ردع الاحتلال وكسر عنجهيته".