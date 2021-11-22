إصابة مديرة مدرسة في جريمة إطلاق نار بعرابة

أصيبت امرأة بجروح إثر تعرضها لعيارات نارية من قبل معتد مجهول في مدينة عرابة البطوف، صباح اليوم الإثنين.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المصابة هي المربية ردينة نصار شلاعطة، في الخمسينيات من عمرها، تعمل مديرة لمدرسة البخاري الإعدادية في عرابة.

وأصيبت المرأة بجروح في القسم السفلي من الجسد عند وصولها للمدرسة أمام الطلاب والمارة، ووصفت إصابتها بأنها متوسطة.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابة ونقلتها بسيارة الإسعاف المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "بوريا" بالقرب من طبرية.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ونصبت حواجز للبحث والتفتيش عن الجناة، مستعينة بمروحية. ولم تعرف خليفة الجريمة بعد.

وصرح رئيس بلدية عرابة، عمر واكد نصار، إنه "في الساعة السابعة والربع من صباح اليوم، تقريبا، في وقت كانت مديرة إحدى المدارس الإعدادية بالمدينة تنزل من سيارتها، اقترب منها شخص وأطلق النار على القسم السفلي من جسدها، فأصابها بعيارين ناريين، ووصفت إصابتها بأنها متوسطة، ونقلت إلى مستشفى بوريا في طبرية".

المديرة ردينة نصار شلاعطة

وأعرب عن أسفه "لما يحدث في مجتمعنا"، مشيرا إلى أنه "من يظن أن مسلسل العنف يطال شريحة معينة فهو مخطئ، فالعنف والجرية تطال الجميع، ولا حصانة لأحد".

واعتبرت وزارة التربية والتعليم أن الجريمة تعد اجتيازا للخطوط الحمراء، إذ أن الحديث يدور عن تعرض حياة الطلاب والمؤسسة التربوية للخطر؛ وطالبت الوزارة الشرطة بالعمل من أجل الكشف عن الجناة وتقديمهم للقضاء.

كما أكدت وقوفها إلى جانب مديرة المدرسة وتقديم المساعدة المطلوبة لها، وكذلك للطلاب والمعلمين وتقديم الخدمات النفسية والاستشارية لهم، مستنكرة الجريمة بشدة.

وفي سياق العنف والجريمة، قتلت عائشة عبادي (55 عاما)، مساء أمس الأحد، من جراء تعرضها للطعن داخل منزلها في جديدة - المكر، وبلغت حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم 97 ضحية، بينهم 14 امرأة.