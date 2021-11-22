عرابة: اللجنة الشعبية تدعو لإنجاح الفعاليات الاحتجاجية على استهداف المربية ردينة شلاعطة

دعت اللجنة الشعبية في عرابة، مساء اليوم، الإثنين، إلى إنجاح الفعاليات الاحتجاجية على استهداف مديرة لمدرسة البخاري الإعدادية في عرابة، ردينة نصار شلاعطة، في وقت سابق اليوم، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في وضح النهار وفي ساحة المدرسة.

ودعت اللجنة، في بيان صدر عنها، إلى "إنجاح إضراب المدارس غدا (الثلاثاء)، والمشاركة الواسعة في المظاهرة التي ستنطلق من دوار أبو سنان باتجاه مدخل البلد (عرابة) عند الساعة العاشرة صباح الثلاثاء، والمشاركة في تظاهرة رفع شعارات على دوار الفانوس في تمام الساعة الـ15:30".

المديرة ردينة شلاعطة

وجاء في البيان "يا أهلنا في عرابة العزيزة على قلوب كل مُحبيها وأبناءها الشرفاء، إنّ جريمة إطلاق النار صباح هذا اليوم على مربية ومديرة مدرسة وراعية أجيال (السيدة ردينة شلاعطة) في ساحة مدرسة البخاري إنّما هو ليس فقط تجاوز للخطوط الحمر، بل هو قنبلة باتت على شفا الانفجار المرعب الذي لا عودة منه إلى الحياة الطبيعية الآمنة، فلا خطوط حمر في الجريمة ولا رادع أو وازع عند فاقدي الضمير والمبدأ والأخلاق".

وأضاف اليان "ندين هذه الجريمة بأشد العبارات ولكن ماذا بعد؟ ماذا بعد بيانات الإدانة والاستنكار والشجب والرفض؟ ماذا علينا أن نفعل جميعا؟ ما هي مسؤولية كل فردٍ منا؟

وقبل فوات الأوان، ورغم أن لسان حال المعظم يقول إننا وصلنا إلى الدرك الأسفل، (هذا) صحيح، ولكن ما زال هناك مُتّسع من الأمل، فسحة علينا أن لا نُفوتها".

وتابع "هي دعوة لنا جميعًا، أفراد وجماعات، كأهل هذا البلد الطيب، للشباب والصبايا، للقوى السياسة، أحزاب وحركات، للبلدية بمختلف مرافقها ومركباتها، ائتلاف ومعارضة، للمؤسّسات على مختلف مسمياتها، للمساجد والكنائس للعائلات ولكل صاحب ضمير حي، أن نلتف حول أمن وأمان أبناءنا وأطفالنا وأحفادنا، حول أنفسنا وحياتنا، دفاعا عن الوجود والبقاء، عن الحياة الكريمة لنا جميعا".

ودعا إلى الاصطفاف "صفًا واحدًا في مواجهة الجريمة ومفتعليها والمتآمرين معها والساكتين عنها، فإطلاق النار وترهيب الناس بات خبرًا عاديًا في بلدنا لا يلتفت له أحد كأنّهُ روتين يومي أمّا بطولات الشرطة في عرابة بمختلف مسمّياتها، على مصالح البلد ومتاجرها، فقد أرعبت قوت يوم أصحابها وسجلت انتصارات عظيمة".

من اجتماع اللجنة الشعبية المحلية في عرابة

وفي وقت سابق، الإثنين، أصيبت المربية شلاعطة بجروح إثر تعرضها لإطلاق نار من قبل مجهول في مدينة عرابة البطوف، عند وصولها إلى ساحة المدرسة أمام الطلاب والمارة، ووصفت إصابتها بأنها متوسطة.

وصرح رئيس بلدية عرابة، عمر واكد نصار، إنه "في الساعة السابعة والربع من صباح اليوم، تقريبا، في وقت كانت مديرة إحدى المدارس الإعدادية بالمدينة تنزل من سيارتها، اقترب منها شخص وأطلق النار على القسم السفلي من جسدها، فأصابها بعيارين ناريين، ووصفت إصابتها بأنها متوسطة، ونقلت إلى مستشفى بوريا في طبرية".

وأعرب عن أسفه "لما يحدث في مجتمعنا"، مشيرا إلى أنه "من يظن أن مسلسل العنف يطال شريحة معينة فهو مخطئ، فالعنف والجرية تطال الجميع، ولا حصانة لأحد".

واعتبرت وزارة التربية والتعليم أن الجريمة تعد اجتيازا للخطوط الحمراء، إذ أن الحديث يدور عن تعرض حياة الطلاب والمؤسسة التربوية للخطر؛ وطالبت الوزارة الشرطة بالعمل من أجل الكشف عن الجناة وتقديمهم للقضاء.