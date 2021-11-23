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مصرع سائق شاحنة من رهط في حادث طرق

تاريخ النشر: 23/11/2021 - 15:30

مصرع سائق شاحنة من رهط في حادث طرق
من مكان الحادث (تصوير طواقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي شخص (37 عاما) مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة في حادث انقلاب شاحنة على شارع 375 بمنطقة القدس، اليوم الثلاثاء.

وضحية الحادث يدعى رزق حسين أشوي من مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وجاء في التفاصيل، أن الشاحنة انقلبت لأسباب لم تتضح بعد واصطدمت بمركبة في الشارع.


وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 14:01 حول انقلاب شاحنة واصطدامها بمركبة تجارية على شارع 375، وأقر الطاقم الطبي وفاة السائق متأثرا بجروحه وقدم العلاجات الأولية لراكب كان بجانبه عانى جروحا طفيفة بالإضافة إلى مصاب آخر في المكان".

المرحوم رزق حسين أشوي

وذكر أحد المضمدين أن "الحديث يدور عن حادث بين شاحنة ومركبة، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاة سائق الشاحنة بعد انقلابها، فيما قدمت العلاجات الأولية لسائق المركبة، إذ عانى جروحا طفيفة".

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث إلى جانب إغلاق شارع 375 أمام حركة السير.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 323 شخصا بينهم 96 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#القدس
#رهط
#رزق حسين أشوي

مصرع سائق شاحنة من رهط في حادث طرق

مصرع سائق شاحنة من رهط في حادث طرق

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