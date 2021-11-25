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3 إصابات خطيرة في شجار برهط

تاريخ النشر: 25/11/2021 - 12:11

3 إصابات خطيرة في شجار برهط
رهط، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أسفر شجار عائلتي في خيمة عزاء بمدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، عن إصابة عدد من الأشخاص بينهم ثلاث إصابات وصفت بأنها خطيرة، إثر تعرضهم للطعن بآلة حادة، قبل ظهر اليوم الخميس.

وقدمت الطواقم الطبية التي استُدعيت إلى مكان الشجار في حارة 28 العلاجات الأولية للمصابين، وجرى نقل عدد منهم بسيارات الإسعاف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "إثر حادث عنف في رهط، قدم مسعفون ومضمدون العلاجات الأولية لثلاثة مصابين، أعمارهم 17 و25 و41 عاما، في حالة حرجة مع إصابات في أجسادهم، ونقلوهم إلى مستشفى سوروكا ببئر السبع".

وحضرت قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها إلى المكان من أجل "فرض النظام" و"منع تطور الشجار"، والتحقيق في الملابسات وجمع الأدلة والبينات.

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#رهط
#النقب
#شجارات
#العنف والجريمة

3 إصابات خطيرة في شجار برهط

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