إصابة خطيرة بانقلاب شاحنة على شارع 6 جنوبي البلاد

أصيب سائق شاحنة (63 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر انقلاب الشاحنة بالقرب من مفرق "سوريك" على شارع 6 باتجاه الشمال، صباح اليوم الأحد.

وأفاد مصدر طبي، في وقت لاحق، أن سائق الشاحنة من مدينة بئر السبع، جنوبي البلاد.

واستدعيت طواقم طبية إلى المكان، إذ قدمت العلاجات الأولية لسائق الشاحنة ونقلته بسيارة الإسعاف المكثف، على وجه السرعة، إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وأفاد الناطق الرسمي لسلطة الإطفاء والإنقاذ أن مفرق "سوريك" على شارع رقم 6 شهد انقلاب شاحنة محملة بمواد خطرة، وعملت طواقم خاصة من الإطفاء والإنقاذ على معالجة المواد الخطرة بالمكان إلى جانب تخليص سائق الشاحنة العالق داخلها، إذ وصفت الطواقم وضعه بالخطير وعملت بمعدات خاصه لتخليصه.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، وجمع البينات من المكان.