  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة خطيرة بانقلاب شاحنة على شارع 6 جنوبي البلاد

تاريخ النشر: 28/11/2021 - 09:41

إصابة خطيرة بانقلاب شاحنة على شارع 6 جنوبي البلاد
من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب سائق شاحنة (63 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر انقلاب الشاحنة بالقرب من مفرق "سوريك" على شارع 6 باتجاه الشمال، صباح اليوم الأحد.

وأفاد مصدر طبي، في وقت لاحق، أن سائق الشاحنة من مدينة بئر السبع، جنوبي البلاد.

واستدعيت طواقم طبية إلى المكان، إذ قدمت العلاجات الأولية لسائق الشاحنة ونقلته بسيارة الإسعاف المكثف، على وجه السرعة، إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وأفاد الناطق الرسمي لسلطة الإطفاء والإنقاذ أن مفرق "سوريك" على شارع رقم 6 شهد انقلاب شاحنة محملة بمواد خطرة، وعملت طواقم خاصة من الإطفاء والإنقاذ على معالجة المواد الخطرة بالمكان إلى جانب تخليص سائق الشاحنة العالق داخلها، إذ وصفت الطواقم وضعه بالخطير وعملت بمعدات خاصه لتخليصه.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، وجمع البينات من المكان.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#شاحنات
#مواد خطرة
#شارع 6
#بئر السبع

إصابة خطيرة بانقلاب شاحنة على شارع 6 جنوبي البلاد

إصابة خطيرة بانقلاب شاحنة على شارع 6 جنوبي البلاد

حوارات

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مطاردة بوليسية تنتهي بإصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بقلنسوة
مطاردة بوليسية تنتهي بإصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بقلنسوة

2021-11-28

سائقو الشاحنات يتظاهرون احتجاجا على إغلاق معبر "ميتار"
سائقو الشاحنات يتظاهرون احتجاجا على إغلاق معبر "ميتار"

2021-11-28

حالة الطقس: أجواء خريفية دافئة وجافة
حالة الطقس: أجواء خريفية دافئة وجافة

2021-11-28

الأكثر قراءة

قيود متوقعة لمواجهة

قيود متوقعة لمواجهة "أوميكرون": إغلاق المطار لأيام وعودة إلزامية الكمامات

2021-11-27
الاتحاد الأوروبي: خطر انتشار متحورة

الاتحاد الأوروبي: خطر انتشار متحورة "أوميكرون" مرتفع إلى مرتفع جدا

2021-11-27
د. حداد في البعنة: حبوب الهلوسة تفتك بالشبان والمراهقين

د. حداد في البعنة: حبوب الهلوسة تفتك بالشبان والمراهقين

2021-11-27
تهديدات إسرائيلية وهمية

تهديدات إسرائيلية وهمية

2021-11-27
تسريب: من سيتوّج بجائزة الكرة الذهبية؟

تسريب: من سيتوّج بجائزة الكرة الذهبية؟

2021-11-27