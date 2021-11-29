قتيل في جريمة إطلاق نار بالناصرة

قُتل إيهاب سعدي (40 عاما) في جريمة إطلاق نار بالقرب من منزله في مدينة الناصرة، بعد ظهر اليوم الإثنين.

وأفاد مراسل "عرب 48" أنه بحسب المعلومات المتوفرة، أطلق جناة مجهولون النار على شخص بالقرب من المقبرة الفوقى في حي الدبس، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة الخطورة، وأعلنت عن وفاته في وقت لاحق.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا الساعة 13:10 بلاغا حول شخص فاقد للوعي في الناصرة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا حرجة".

وقال المسعف الذي وصل إلى المكان إنه "وجدنا شخصا مصابا بجروح حرجة ودون نبض، فقدمنا له العلاجات الأولية ونقلناه إلى المستشفى".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإنجليزي بالمدينة لتلقي العلاج، لكن محاولات الأطباء لإنقاذ حياته باءت بالفشل وأقروا وفاته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وأعلنت عن أنها اعتقلت مشتبهين إثنين في أحد الحواجز التي نصبتها فور وقوع الجريمة، وجرى ضبط مسدس، وتبين من التحقيقات الأولية أن الخلفية لاقتراف جريمة القتل خلاف بين أصحاب سوابق جنائية.

وفي سياق جرائم القتل بالمجتمع العربي، قُتل هيوم شحادة (53 عاما) من يركا في جريمة إطلاق نار بالبلدة، صباح أمس الأحد.

وبمقتل إيهاب السعدي في الناصرة، اليوم، ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 101 قتيلا بينهم 15 امرأة؛ علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

هذا، ويشهد المجتمع العربي ارتفاعا مقلقا في أعمال العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم هذه الظاهرة التي باتت تهدد المجتمع بأكمله.