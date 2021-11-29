عمليات إنعاش لعامل تعرض لصعقة كهربائية بورشة بناء جنوبي البلاد

أصيب شاب، يبلغ 27 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها حرجة في حادث عمل بورشة بناء في مدينة أسدود (أشدود)، جنوبي البلاد، صباح اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 9:49 حول تعرض عامل لصعقة كهربائية في ورشة بناء بأشدود، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش له إذ عانى جروحا حرجة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أنه منذ مطلع العام 2021 حتى مطلع الشهر الجاري، بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 59 ضحية، بينهم 33 في فرع البناء.

يُذكر أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات العمل، وغالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة الغربية وأراضي 48، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات والنقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، بالإضافة إلى انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.