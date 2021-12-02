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رئيس الموساد: أتعهد بألا تحصل إيران على سلاح نووي

تاريخ النشر: 02/12/2021 - 20:30

رئيس الموساد: أتعهد بألا تحصل إيران على سلاح نووي
برنياع - إلى اليمين (مكتب الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

تعهّد رئيس الموساد، دافيد برنياع، اليوم، الخميس، بمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية "إلى الأبد".

وقال برنياع، في حفل شارك فيه الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، "من الواضح أن لا حاجة إلى يورانيوم مخصّب بدرجة 60% لأهداف مدنية، لا حاجة لثلاثة مواقع تحوي آلاف أجهزة الطرد المركزي تعمل، إلا إن كانت هناك نيّة لتطوير سلاح نووي".

وتابع برنياع أنّ "اتفاقًا سيئًا، آمل ألا يصلوا إليه، لا يمكن احتماله. إيران تسعى للسيطرة على المنطقة، تدير الإرهاب الذي نكبحه يوميًا في كل أرجاء العالم، وتهدّد استقرار الشرق الأوسط بشكل متواصل. لذلك، نحن يقظون ومتأهبون، وسنفعل سوية مع نظرائنا في أجهزة الأمن كل ما هو مطلوب لإبعاد التهديد عن دولة إسرائيل، وللقضاء عليه بكل طريقة".

وأضاف برنياع "لإيران لن يكون سلاح نووي، لا في السنوات المقبلة، ولا إلى الأبد. هذا تعهّدي، هذا تعهّد الموساد".

وأردف "العمل في الموساد يتطلّب جهودًا كثيرة ومتواصلة. ليس جهدًا لمرّة واحدة أو لحظيًا".

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#برنياع
#الموساد
#إيران
#بينيت
#النووي الإيراني

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