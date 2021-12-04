مقتل طالب وإصابة آخرين جراء شجار في الجامعة العربية الأميركية في جنين

قتل طالب (21 عاما) وأصيب آخرون، اليوم، السيت، في شجار عنيف اندلع في محيط الجامعة العربية الأميركية في مدينة جنين.

وعلم أن الضحية هو الطالب مهران خليلية من بلدة جبع قضاء جنين.

وأعلن مجلس الطلبة وإدارة الجامعة عن تعليق الدوام حتى إشعار آخر، وتم إخلاء الحرم الجامعي من الطلاب.

ودفعت الشرطة الفلسطينية بتعزيزات أمنية إلى محيط الجامعة.

وأفادت مصادر محلية بأن الضحية قتل طعنا، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح طفيفة، خلال شجار وقع على مدخل الجامعة.

ونقل الضحية وهو بحالة صحية حرجة إلى مستشفى الرازي في جنين، وقد فارق الحياة لاحقًا، متأثرا بجراحه.

وذكرت تقارير محلية أن الشجار الذي اندلع اليوم خارج أسوار الجامعة، جاء على خلفية شجار وقع سابقًا بين شبان من جبع وشبان من قرية مسلية.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، في بيان مقتضب، "مقتل مواطن وعدة إصابات في شجار أمام الجامعة الأميركية في جنين".

وأضاف أن "الشرطة والأجهزة الأمنية دفعت بتعزيزات كبيرة للمكان".