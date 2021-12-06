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مصرع عامل بورشة بناء في القدس

تاريخ النشر: 06/12/2021 - 13:40

مصرع عامل بورشة بناء في القدس
ضحية الحادث صلاح مناع الكوازبة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي صلاح مناع الكوازبة من بلدة سعير بالقرب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة مصرعه متأثرا بإصابته الحرجة في حادث عمل بورشة بناء في شعفاط بالقدس، صباح اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقى مركز نجمة داود الحمراء في منطقة القدس بلاغا، نحو الساعة 10:29، حول سقوط عامل عن ارتفاع في ورشة بناء في القدس، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية وأجرى عمليات إنعاش للمصاب (30 عاما)، والذي وصفت حالته بالحرجة، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى هداسا هار هتسوفيم". وأُعلن عن وفاته في وقت لاحق.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أنه منذ مطلع العام 2021 ولغاية مطلع الشهر الجاري، بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 60 ضحية، بينهم 34 في فرع البناء.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات العمل، وغالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة الغربية وأراضي 48، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات والنقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، بالإضافة إلى انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.

بودكاست عرب 48

#القدس
#حوادث العمل
#عمال
#ورش بناء
#صلاح مناع الكوازبة
#سعير
#الخليل

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