الاعتداء على أسرى عملية الجلبوع داخل قاعة المحكمة بالناصرة

اعتدى عناصر من مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيليّ على الأسرى مُنفّذي عملية الفرار من سجن الجلبوع الإسرائيليّ، وذلك خلال جلسة محاكمة أُقيمت اليوم الإثنين داخل محكمة الصلح في مدينة الناصرة.

وأفاد مراسل "عرب 48" بأنّ الصحافيين أُخرِجوا من قاعة المحكمة عقب الاعتداء على الأسرى. كما ذكر أنّ الجلسة المقبلة للمحكمة ستُعقَد في السادس عشر من كانون الثاني/ يناير المقبل، فيما ستُعقد محاكمة للأسير أيهم كممجي في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

المحامي خالد محاجنة يتحدث لموقع عرب 48 بعد الاعتداء على أسرى #نفق_الحرية في المحكمة اليوم

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وأكّد المحامي خالد محاجنة الموكل بالدفاع عن الأسير محمد العارضة في تصريحات أدلى بها إلى "عرب 48"، الاعتداء على الأسرى داخل قاعة المحكمة، موضحا أنّ "المحكمة أمهلت النيابة العامة أسبوعا لاتخاذ قرار بإلغاء لوائح الاتهام، أو الاستمرار فيها".

وشدّد محاجنة على أنّه "لا يجوز معاقبة الأسرى مرتين؛ مرة في المحكمة التأديبية والعزل، ومرة أخرى بتقديم لوائح اتهام ضدهم ومحاكمتهم".

الأسرى محاطون بعناصر الأمن ("عرب 48")

وقال محاجنة: "طلبنا قائمة بأسماء عناصر وحدة ’ناحشون’، من أجل تقديم شكوى ضدّهم بتهمة الاعتداء على الأسرى وهم مكبلّون".

وكانت المحكمة قد نظرت الشهر الماضي، في رد طاقم المحامين الموكلين بالدفاع عن الأسرى الستة الذين فروا من سجن "جلبوع"، على لوائح الاتهام التي قدمتهم بحقهم وشخصين آخرين بمساعدتهم على الفرار في شهر أيلول/ سبتمبر 2021.

وذكر محاجنة حينها أن "المؤسسة الإسرائيلية تقوم بمعاقبة الأسرى مرتين، علما أن 4 من بين المتهمين بمساعدة الأسرى أنهوا محكومياتهم من بينهم نضال نفيعات".

ولفت نقلا عن الأسرى إلى أن "وضعهم سيّئ جدا وهم يعيشون داخل مقابر ودون أكل وشرب ومراحيض منذ 48 ساعة وبعضهم جرى إحضارهم من بئر السبع".