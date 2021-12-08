  2. إسرائيليات
  3. أخبار

إصابة جراء عملية طعن بالشيخ جراح واعتقال المنفذة

تاريخ النشر: 08/12/2021 - 09:41

إصابة جراء عملية طعن بالشيخ جراح واعتقال المنفذة
مكان عملية الطعن بالشيخ جراح (الإسعاف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيبت امرأة يهودية في الثلاثينيات من العمر صباح اليوم الأربعاء، بجروح وصفت بالطفيفة جراء عملية طعن وقعت بالقرب من البؤرة الاستيطانية، "شيمعوت هتصديق" بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريحة جراء عملية طعن في الشيخ جراح، وعلى الفور هرعت طواقم طبية للمكان وقدمت الإسعافات الأولية لامرأة يهودية ونقلتها وهي بحالة طفيفة إلى مستشفى "هداسا" لاستكمال العلاج.

واستنفرت شرطة الاحتلال قواتها إلى الشيخ جراح، وقامت بإغلاق منطقة عملية الطعن ونصبت الحواجز بحثا عن منفذ العملية الذي انسحب من المكان.

اعتقال منفذة عملية الطعن

وأغلقت شرطة الاحتلال حي الشيخ جراح والطرقات المؤدية إلى مكان عملية الطعن، كما منعت تحرك أي فلسطيني في محيط عملية الطعن.

واستعانت الشرطة بطائرة مروحية تابعة للاحتلال في عمليات البحث عن منفذة عملية الطعن، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة خليل السكاكيني الثانوية للبنات في حي الشيخ جراح.

وترجح التحقيقات الأولية للشرطة أن فتاة قامت بتنفيذ عملية الطعن والهرب من المكان، حيث تقوم الشرطة بعمليات تمشيط بحثا عنها، حيث تم لاحقا اعتقال فتاة بزعم أنها قامت بتنفيذ عملية الطعن.

وزعمت شرطة الاحتلال أن فتاة (15 عاما)، تشتبه بتنفيذها عملية الطعن، حيث هربت وعثر عليها داخل مدرسة بالحي.

اعتقال معلمتين وطالبتين من داخل مدرسة الروضة الحديثة

وعقب عملية الطعن، شرعت الشرطة بعملية تفتيش عن المنفذة، حيث اقتحم عناصر الشرطة بمرافقة عناصر من جهاز الأمن العام "الشاباك" بعد المدارس والمؤسسات الفلسطينية، بذريعة التفتيش عن المنفذة، وتم اعتقال معلمتين وطالبتين من داخل مدرسة الروضة الحديثة، وذلك بمساعدة الفتاة على الهرب والاختفاء.

تأتي هذه العملية بعد يومين من تنفيذ الشهيد الفتى محمد نضال موسى (16 عاما)، عملية دهس عند حاجز جبارة الفاصل بين مدينة طولكرم ومناطق الداخل.

وأصيب في العملية جندي للاحتلال بجروح خطيرة.

تصاعد العمليات الفردية بالضفة والقدس

وتشهد الضفة والقدس تصاعدا في عمليات الدهس والطعن وإطلاق النار التي ينفذها شبان فلسطينيون ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وكانت صحيفة "هآرتس" قد أفادت بأن المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية ناقشت إمكانية حدوث مثل هذا التصعيد بالعمليات الفردية.

وعليه، تم تكثيف حالة التأهب على الحواجز، وكذلك على طول مناطق التماس وما يسمى "الخط الأخضر"، وتم اتخاذ خطوات نحو إمكانية تعزيز القوات الأمنية بالضفة والقدس.

ولم تجد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لمنفذي العمليات الأخيرة أي ارتباط بالفصائل الفلسطينية، وأن الهجمات نفذت بشكل فردي، وفقا للصحيفة.

وبينت أن هناك مخاوف من تنفيذ مزيد من الهجمات كتقليد للعمليات الأخيرة، وبما يشبه موجة الهجمات الفردية التي بدأت في تشرين أول/أكتوبر 2015.

بودكاست عرب 48

#الشيخ جراح
#عملية طعن
#شمعون هتصديق
#الاحتلال

حوارات

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نيغيل: إيران ليست دولة عتبة نووية وإلا لهاجمتها إسرائيل
نيغيل: إيران ليست دولة عتبة نووية وإلا لهاجمتها إسرائيل

2021-12-08

توجه إسرائيلي لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 أعوام
توجه إسرائيلي لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 أعوام

2021-12-07

تقرير: الهجوم في اللاذقية استهدف شحنة أسلحة متطورة نقلت بحرا من إيران
تقرير: الهجوم في اللاذقية استهدف شحنة أسلحة متطورة نقلت بحرا من إيران

2021-12-07

الأكثر قراءة

ماذا يجري في الجامعات… ماذا يجري في الضفة المحتلة؟‎‎‏

ماذا يجري في الجامعات… ماذا يجري في الضفة المحتلة؟‎‎‏

2021-12-07
حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة الأربعاء

حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة الأربعاء

2021-12-07
بينيت بعد استهداف اللاذقية: الهجمات يومية ولن نتوقف ثانية واحدة

بينيت بعد استهداف اللاذقية: الهجمات يومية ولن نتوقف ثانية واحدة

2021-12-07
فرنسا: اعتقال أحد المشتبه بهم بقتل خاشقجي أثناء محاولة عودته للسعودية

فرنسا: اعتقال أحد المشتبه بهم بقتل خاشقجي أثناء محاولة عودته للسعودية

2021-12-07
البنوك الإسرائيلية تقصي المواطنين العرب عن قروض الإسكان

البنوك الإسرائيلية تقصي المواطنين العرب عن قروض الإسكان

2021-12-07