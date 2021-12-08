الانتخابات لرئاسة المجلس المحلي في كفر مندا يوم 22 شباط 2022

حددت وزارة الداخلية موعدا جديدا لإجراء الانتخابات لرئاسة المجلس المحلي في كفر مندا، إذ وقعت الوزيرة أييلت شكيد، اليوم الأربعاء، على قرار بإجراء الانتخابات لرئاسة المجلس المحلي في كفر مندا، يوم 22 شباط/ فبراير 2022.

وجاء قرار الداخلية في أعقاب قرار المحكمة العليا في القدس، يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، رد الاستئناف الذي قدمه رئيس مجلس كفر مندا المحلي، مؤنس عبد الحليم، ضد قرار المحكمة المركزية في حيفا، يوم 11 تموز/ يوليو 2021، إذ صادقت العليا على قرار المركزية إعادة إجراء الانتخابات المحلية لرئاسة مجلس كفر مندا المحلي.

وكانت المركزية، في حينه، قد قررت إعادة إجراء الانتخابات المحلية لرئاسة مجلس كفر مندا المحلي، وألغت نتائج الانتخابات في المحلية في كفر مندا.

وجاء القرار بعد دعوى قدمها المرشح علي خضر زيدان، حول حصول تزوير بنتائج الانتخابات، سيما وأن الفارق كان 26 صوتا فقط لصالح مؤنس عبد الحليم، وبعد تقديم لوائح اتهام ضد عدة أشخاص بالتزوير، قبل أشهر.

وكانت كفر مندا قد تأثرت بأجواء انتخابات السلطة المحلية الأخيرة التي جرت، يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وفاز بها مؤنس عبد الحليم بفارق 26 صوتا فقط عن منافسه علي خضر زيدان.

هذا، وشهدت القرية أجواء مشحونة واعتداءات على المواطنين الآمنين وحرمات البيوت، عدة مرات، على خلفية الانتخابات المحلية.