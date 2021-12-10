قتلى وجرحى جرّاء الانفجار بمخيم البرج الشمالي بلبنان

دوى انفجار في مخيم "البرج الشمالي" للاجئين الفلسطينيين، جنوبيّ لبنان، في وقت متأخر من مساء الجمعة، وفرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا مشددا في محيط المخيم، فيما أعلن بيان رسميّ أن الحادث ناجم عن انفجار ذخيرة في أحد المراكز التابعة لحركة المقاومة "حماس".

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، "سقوط ضحايا وجرحى، جراء انفجار مستودع للأسلحة تابع لأحد التنظيمات الفلسطينية في مخيم البرج الشمالي"، فيما نقل "العربي الجديد" عن المسؤول في جمعية "الرسالة" للإسعاف الصحي موسى نصر الله، قوله إن "لا ضحايا حتى الآن بانفجار مخيم البرج الشمالي".

وأفادت وسائل إعلام بأن "هناك 10 إصابات معظمها متوسطة نتيجة الانفجار" في المخيم، مشيرة إلى أن "الانفجار ناتج عن أسطوانات أكسجين معدَّة لمكافحة وباء كورونا".

فيما أفاد الدفاع المدني اللبنانيّ، بأنه "تمت السيطرة على الحريق في مخيم البرج الشمالي وتعمل الفرق على تبريد مكان الاشتعال".

دوي انفجار ضخم في مخيم للاجئين الفلسطينيين بلبنان

التفاصيل: https://t.co/aegwO3leKh pic.twitter.com/0x16M5sc7H — موقع عرب 48 (@arab48website) December 10, 2021

وذكرت الوكالة الرسمية، بعيد الانفجار، أن"أصوات انفجارات دوت في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينين شرق مدينة صور، في أحد المراكز الإسلامية الفلسطينية داخل المخيم". وأضافت: "وتبين أن ذخيرة انفجرت في أحد مراكز حركة ’حماس’ ولم تُعرف الأسباب".

كما قالت إن "الجيش يطوق المنطقة ويمنع الدخول والخروج من المخيم. وقد سمعت أصوات التفجيرات في صور والقرى المجاورة".

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن سكّان في المخيم، قولهم، إنّ انفجارا ضخما وقع قرب مسجد تابع لحركة "حماس"، اندلعت إثره نيران ضخمة. وسمع سكّان في صور دويّ الانفجار الضخم.

وأفاد مصدر عسكري، الوكالة، بأنّ "حريقا في مستودع ذخيرة وأسلحة ومواد غذائية تابع لحركة حماس أدّى إلى وقوع الانفجار الضخم"، مشيرا إلى أنّ أسباب اندلاع الحريق لم تتّضح حتى الآن.

وقالت مها، إحدى سكان المخيّم: "فجأة وقع انفجار، ارتجّ منزلنا، خرجت الناس إلى الشارع خوفا"، مشيرة إلى سماع "أصوات انفجارات متتالية بعد دويّ الانفجار الأول".

ومخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين، تأسس عام 1955 ويقع على مساحة 136 دونم بالقرب من مدينة صور، جنوبي لبنان.