بريطانيا: جونسون يعلن وفاة شخص على الأقل بالمتحورة "أوميكرون"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، وفاة شخص على الأقل بـ"أوميكرون" المتحورة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، فيما بدأت البلاد برنامجا طموحا لتعزيز اللقاحات ضدها.

وقال جونسون: "للأسف، تأكدت وفاة مريض على الأقل بالمتحورة أوميكرون" بعدما حذر الأحد من موجة إصابات بها.

وكانت الحكومة البريطانية، قد رفعت مساء أمس الأحد، مستوى التهديد الرسمي لفيروس كورونا، محذرة من أن سرعة انتشار المتحورة "أوميكرون" دفعت البلاد إلى مستوى محفوف بالمخاطر.

وقال كبار المسؤولين الطبيين في إنجلترا وأسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، إن ظهور سلالة جديدة شديدة العدوى"يضيف مخاطر زائدة ومتنامية بسرعة على خدمات الرعاية الصحية".

وأوصوا برفع مستوى التحذير من ثلاثة إلى أربعة على مقياس مكون من خمس نقاط. ويشير المستوى الأعلى، الخامس، إلى أن السلطات تعتقد أن نظام الرعاية الصحية على وشك الانهيار.

وقال الأطباء إن هناك أدلة مبكرة تظهر أن أوميكرون ينتشر بشكل أسرع بكثير من المتحور دلتا السائد حاليا، وإن اللقاحات توفر حماية أقل ضده.

وتوقع مسؤولون بريطانيون أن تحل المتحورة أوميكرون محل المتحورة دلتا، لتصبح هي السلالة المهيمنة في المملكة المتحدة في غضون أيام.

وأضافوا أن "البيانات الخاصة بالخطورة ستتضح أكثر خلال الأسابيع المقبلة، لكن دخول المصابين للمستشفيات للعلاج من أوميكرون قائم بالفعل ومن المرجح أن تتسارع وتيرته".

كما أعلن جونسون، مساء أمس، تسريع حملة التطعيم بجرعة معززة من لقاحات كورونا، وجعلها متاحة لجميع الراشدين بحلول نهاية العام، بهدف كبح "موجة هائلة" تلوح في الأفق من جراء تفشي "أوميكرون".