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اعتقال 7 مشتبهين بإطلاق نار ورشق حجارة في إبطن

تاريخ النشر: 15/12/2021 - 10:54

اعتقال 7 مشتبهين بإطلاق نار ورشق حجارة في إبطن
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة سبعة مشتبهين بإطلاق نار ورشق حجارة واعتداءات وقعت، أمس الثلاثاء، على خلفية شجار بين عائلتين في قرية إبطن بالقرب من حيفا.

وشهدت القرية أعمال عنف، أمس، على خلفية الشجار تخللها إطلاق نار ورشق حجارة واعتداءات متبادلة بين العائلتين مرات عدة.

ووفقا للشرطة، فإن قواتها التي وصلت إلى المكان لتفريق المتشاجرين تعرضت لرشق بالحجارة واضطرت لاستخدام أدوات ووسائل لتفريق المشاركين بالشجار. واعتقلت الشرطة، خلال ذلك، شابا، في العشرينيات من العمر، بعد أن أطلق عيارات نار في الهواء وألقى سلاحا من نوع "كارلو".

وواصلت الشرطة، وفقا لادعائها، العمل في إبطن من أجل فرض النظام وإعادة الهدوء للقرية، الليلة الماضية، واعتقلت خلال ذلك ستة شبان، في العشرينيات من العمر، بشبهة المشاركة في الأحداث، أمس.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في "الكرايوت" بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين.

يذكر أن الشاب أحمد عمرية (25 عاما) من قرية إبطن قُتل في جريمة إطلاق نار خلال عمله على شاحنة لنقل السيارات بالقرب من مفرق "السعادة" في المنطقة الصناعية التجارية (تشيك بوست) بمدينة حيفا، يوم الأحد الماضي، وهو ابن شقيق المرحوم سمير عمرية الذي قُتل في جريمة إطلاق نار، يوم 17 تموز/ يوليو 2020.

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#إبطن
#شجارات
#شبهات
#اعتقالات

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