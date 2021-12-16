مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار شمال نابلس

قتل مستوطن وأصيب اثنان، مساء الخميس، جراء تعرّضهم لإطلاق نار قرب مستوطنة "حوميش"، الواقعة بين سبسطية وبرقة، شمال نابلس.

وبحسب مصادر طبية إسرائيلية، أصيب أحد المستوطنين بجراح بالغة الخطورة أعلن مقتله على إثرها، بينما أصيب الآخران بجراح طفيفة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القتيل (20 عامًا) يدرس في إحدى مدارس الصهيونية الدينية في "حوميش".

ومنعت قوات الاحتلال السيارات من العبور في حاجز حوارة، وكتب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الاحتلال أغلق طرقات في المنطقة، بحثًا عن المنفّذين.

وذكرت مصادر طبية أنّ جراح المستوطن القتيل تركزت في رقبته.

ويرجّح الاحتلال، وفق هيئة البث الرسمية ("كان 11")، أن شابين فلسطينيين انتظرا سيارة المستوطنين عند المفرق، وأطلقا النار عليها ثم لاذا بالفرار.

وتوعّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الأمن، بيني غانتس، بالقبض على المنفذين.

"حماس" تبارك

من جهتها، باركت حركة "حماس" العملية في نابلس، وقالت إنها "تمثل امتدادا لثورة شعبنا الفلسطيني في كل ساحات الفعل النضالي".

وتابع المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، أنّ هذه العملية تثبت "من جديد، أنّ شعبنا الفلسطيني البطل في الضفة سيواصل نضاله المشروع حتى طرد المحتل من كامل أرضنا الفلسطينية وكنس مستوطنيه".