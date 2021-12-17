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الصحة الإسرائيلية: تشخيص 45 إصابة مؤكدة جديدة بـ"أوميكرون"

تاريخ النشر: 17/12/2021 - 15:17

الصحة الإسرائيلية: تشخيص 45 إصابة مؤكدة جديدة بـ"أوميكرون"
مطار بن غوريون، نهاية الشهر الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه تم تشخيص 45 إصابة مؤكدة جديدة بمتحورة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون"، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالمتحورة في إسرائيل إلى 134.

وبين الإصابات بالمتحورة الجديدة، هناك 86 شخصا عادوا من جنوب افريقيا، بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، الإمارات، هنغاريا، إيطاليا، نميبيا، تنزانيا، ألمانيا، المغرب، إسبانيا، صربيا، بلجيكا وتركيا.

يضاف إلى ذلك 28 إصابة بالمتحورة الجديدة في أعقاب مخالطة مرضى عادوا من جنوب أفريقيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وبين إجمالي المصابين المؤكدين بـ"أوميكرون" الـ134، هناك 42 شخصا غير محميين، أي لم يتلقوا تطعيمات أو متعافين من كورونا منذ أكثر من 6 أشهر أو تلقوا الجرعة الثانية ضد كورونا قبل أكثر من 6 أشهر. و92 شخصا محميا.

إضافة إلى ذلك، هناك 307 حالات مشتبهة بالإصابة بالمتحورة ولم تصدر نتائج فحوصاتهم. بينهم 186 شخصا عادوا من خارج البلاد، 33 خالطوا مصابين بالمتحورة، 88 شخصا يشتبه إصابتهم في البلاد.

وبين مجمل المصابين المؤكدين والذين يشتبه بإصابتهم، وعددهم 438 شخصا، يعاني 167 شخصا من أعراض الإصابة بالمتحورة، 272 من دون أعراض وواحد يخضع لإجراءات فحص.

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#كورونا
#متحورة "أوميكرون"
#الصحة الإسرائيلية

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