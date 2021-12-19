البحر يلفظ جثة شخص إلى الشاطئ قرب عكا

لفظت أمواج البحر جثة شخص (60 عاما) إلى الشاطئ بالقرب من مدينة عكا، اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء"، أن الطواقم الطبية أعلنت وفاة شخص (60 عاما) بعد أن قذفته المياه على شاطئ "بستان هجليل" بالقرب من مدينة عكا.

وأضاف أن "الطواقم وصلت إلى المكان، وأعلنت وفاته على الفور".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات حادث الغرق، ولم تكشف عن أي تفاصيل أو معلومات وهوية الغريق، لغاية الآن.

هذا، ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 33 شخصا لقوا مصارعهم غرقا منذ بدء موسم السباحة هذا العام ولغاية اليوم، في البحر وبرك السباحة والمجمعات المائية، فيما تلقى ما يزيد عن 120 شخصا العلاج الطبي، إذ وصفت حالة 6 منهم بالحرجة و16 بالمتوسطة و93 بأنها طفيفة.