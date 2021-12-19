أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين، مساء اليوم، الأحد، في اعتداء للمستوطنين قرب قرية برُقة شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن "مستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة قرب مستوطنة ‘حومش‘ المخلاة".

وأكد أن الاعتداء ارتكب "تحت حماية جيش الاحتلال"، وأسفر عن "إصابة ثلاثة مواطنين بجروح مختلفة".

وعُلم أن أحد المصابين، وهو سائق شاحنة، بحالة "خطيرة". ونُقل إلى مستشفى في جنين بواسطة طواقم الإسعاف الفلسطينية.

والجمعة والسبت، شنّ المستوطنون سلسلة هجمات استخدموا في بعضها أسلحة نارية، على قرى فلسطينية بمحيط محافظة نابلس، وفق مصادر فلسطينية وشهود عيان.

وقال دغلس، في تصريح سابق، إن هجمات المستوطنين تركزت في عدة قرى تتبع المحافظة، وشملت نحو 40 منزلاً في قرى برقة وسبسطية ودير شرف شمالي المدينة، وقريوت وقُصرة واللِّبن جنوبي المدينة.

ولم تتوفر إحصائيات من جهات رسمية بعدد الإصابات التي تسبب بها المستوطنون، لكن أبرزها كانت إصابة بكسور في الوجه للمسن الفلسطيني وائل مقبل ( 65 عاما) في قرية قريوت، فجر الجمعة.

وسجّل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة، التابع للأمم المتحدة، وقوع 427 حادث اعتداء للمستوطنين في الضفة بما فيها القدس الشرقية، منذ كانون الثاني/ يناير وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

والخميس الماضي، قتل مستوطن وأصيب اثنان آخران في عملية إطلاق نار على مدخل مستوطنة "حومش" المخلاة.

وكانت سلطات الاحتلال قد أخلت مستوطنة "حومش" المقامة على أراضي بلدتي بُرقة وسيلة الظهر عام 2005، لكن المستوطنين لم يتوقفوا عن التردد إليها تحت ذريعة إقامة "مدرسة دينية".