وفد أمني مصري يزور قطاع غزة خلال ساعات

من المزمع أن يصل وفدين مصريين إلى قطاع غزة خلال الساعات القادمة، حسب ما ذكرت مصادر فلسطينية اليوم، الأحد.

ووفقا ما أوردته المصادر فإن وفدا أمنيا مصريا سيصل عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، من أجل بحث ملف التهدئة والإعمار حيث من المقرر أن يلتقي بقيادات حركة حماس.

وتأتي زيارة الوفد الأمني بعد اجتماعه بمسؤولين إسرائيليين؛ الليلة الماضية.

وسيلتقي الوفد الأمني مع قيادة حركة حماس قبل أن يعقد لقاء مع كافة الفصائل، لاطلاعهم على آخر تطورات الاتصالات الجارية مع الجانب الإسرائيلي بشأن تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها لكسر الحصار عن قطاع غزة وإنجاز ملف الإعمار.

وأكدت وزارة الأشغال في غزة وصول وفد هندسي مصري إلى القطاع بغية متابعة تنفيذ المشاريع المصرية لإعادة الإعمار.

وفي سياق متصل، صرح وكيل وزارة الأشغال العامة في غزة، ناجي سرحان، الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر صحافي أن "جهود إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع تسير بشكل بطيء".

جاء ذلك في لقاء صحافي نظّمه المكتب الإعلامي الحكومي بمدينة غزة، حمّل فيه سرحان، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تأخر الإعمار بغزة.

وأوضح سرحان أن الخلاف الذي أُشيع، مؤخرا، مع مصر يتمثّل حول "أولويات الإعمار في غزة"، لدى كل من الطرفين المصري والفلسطيني.

وذكر سرحان، أن مصر بدأت مؤخرا بإنشاء "شارع الكورنيش بطول 1.8 كيلو متر شمالي غزة، بالإضافة إلى إعداد المخططات لثلاثة تجمعات سكنية مقرر إنشائها بغزة، بإجمالي يزيد عن 3 آلاف وحدة سكنية، فضلا عن إعداد مخططات لإنشاء جسرين في شوارع المدينة".

وأوضح أن الأولويات التي تضعها مصر لإعمار غزة، تختلف عن أولويات اللجنة الحكومية لإعمار غزة والمتمثّلة في "إعادة إعمار المنازل، والأبراج السكنية، والمنشآت الصناعية والتجارية"، التي دمّرها العدوان الأخير.