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إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية قرب الفريديس

تاريخ النشر: 26/12/2021 - 08:01

إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية قرب الفريديس
توضيحية (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب سائق دراجة نارية، في الستينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق بين سيارة ودراجة نارية على شارع 4 بمحاذاة مفرق "نحشوليم" القريب من قرية الفريديس، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا في مركز الاستعلامات 101، الساعة 06:35، حول حادث طرق بين سيارة ودراجة نارية على شارع 4 بمحاذاة مفرق 'نحشوليم'. وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصاب (60 عاما)، وهو بحالة خطيرة، ولسائق السيارة وهو بحالة طفيفة".

وأضاف أنه "جرى نُقل المُصابين إلى مستشفى 'هيلل يافة' في مدينة الخضيرة لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات وأسباب الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن ضحايا حوادث الطرق من راكبي الدراجات النارية بلغ 83 ضحية، منذ مطلع العام الجاري، وأن 356 شخصا بينهم 108 مواطنين من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#الفريديس
#سيارات
#دراجات نارية
#شارع 4

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