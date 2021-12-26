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غزّة: تسجيل أول إصابة بأوميكرون

تاريخ النشر: 26/12/2021 - 14:11

غزّة: تسجيل أول إصابة بأوميكرون
تطعيم رجل في غزة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، عن تجسل أول إصابة بمتحورة "أوميكرون" داخل القطاع المُحاصر.

وأكد نائب المدير العام للرعاية الصحية الأولية في الوزارة، مجدي ضهير، خلال مؤتمر صحافي أن "المصاب مقيم في القطاع وانتقلت إليه العدوى في داخله، ما يعني أن المتحور الجديد منتشر وموجود في المجتمع".

وأشار ضهير إلى أن السلطات الصحية تتوقع "مرحلة عصيبة" وموجة عنيفة من تفشي كورونا، في ظل تسجيل أول إصابة بأوميكرون الذي من المتوقع له أن ينتشر على نطاق واسع وبوتائر سريعة في القطاع المكتظ بالسكان.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، أمس السبت، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بالمتحورة أوميكرون، لترتفع الحصيلة الكلية للإصابات بالمتحورة الجديدة، إلى 23 إصابة في مختلف المحافظات الضفة الغربية المحتلة.

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#أوميكرون في غزة
#فيرو س كورونا

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