انتشال جثة شاب من نهر العوجا وسط البلاد

انتُشلت جثة شاب، في العشرينيات من العمر، من نهر العوجا "اليركون" في مدينة تل أبيب، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى في الساعة 08:52 بلاغا حول انتشال جثة شاب من نهر اليركون في تل أبيب. وأقر الطاقم الطبي وفاة الشاب، في العشرينيات من العمر".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات حادث الغرق، ولم تكشف عن أي تفاصيل أو معلومات وهوية الغريق، لغاية الآن.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 34 شخصا لقوا مصارعهم غرقا منذ بدء موسم السباحة هذا العام ولغاية اليوم، في البحر وبرك السباحة والمجمعات المائية، فيما تلقى ما يزيد عن 120 شخصا العلاج الطبي، إذ وصفت حالة 6 منهم بالحرجة و16 بالمتوسطة و93 بأنها طفيفة.

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