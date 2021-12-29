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لبنان: عون يوقّع مرسوما لإجراء انتخاب أعضاء مجلس النوّاب في 15 أيار

تاريخ النشر: 29/12/2021 - 14:46

لبنان: عون يوقّع مرسوما لإجراء انتخاب أعضاء مجلس النوّاب في 15 أيار
رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

حدد الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، يوم 15 أيار/ مايو المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات النيابية.

وقال بيان أصدره مكتب الرئاسة، إن عون "وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو المقبل للمقيمين في لبنان، وفي 12 من ذات الشهر للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية، وفي 6 و8 مايو لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية".

وفي21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري أعلن رئيس المجلس الدستوري في لبنان القاضي، طنوس مشلب، عدم التوصل إلى قرار حول الطعن المقدم من تكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه جبران باسيل، بشأن التعديلات على قانون الانتخاب.

ونهاية تشرين أول/ أكتوبر الماضي، أقر البرلمان اللبناني قانونَا ينص على تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس/ آذار 2022 عوضا عن 8 مايو من العام ذاته.

وتقدم تكتّل "لبنان القوي" بطعن أمام المجلس الدستوري في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي حول التعديلات التي أقرّها البرلمان، منها موعد الانتخابات التي تم تقريبها من أيار/ مايو إلى آذار/ مارس واقتراع المغتربين.

ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة في الانتخابات مع انتشار الغضب على نطاق واسع بسبب الانهيار الاقتصادي الذي أفقد العملة أكثر من 90% من قيمتها منذ 2019 وتفاقم أوضاع الفقر بدرجة كبيرة.

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#لبنان
#انتخابات مجلس النواس

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