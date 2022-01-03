السلطات المصرية تفرج عن رامي شعث بعد سجنه عامين ونصف

أفرجت السلطات المصرية، عن الناشط الفلسطينيّ - المصريّ رامي شعث، نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق نبيل شعث، بعد سجنه عامين ونصف، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وشعث هو أحد وجوه ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، ومنسّق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (بي دي إس) لمقاطعة إسرائيل، في مصر.

وأودع شعث في 5 تموز/ يوليو 2019 بالحبس الاحتياطي، وهو مذّاك خلف القضبان.

ورحّلت السلطات المصرية زوجته الفرنسية إلى باريس في نفس اليوم الذي اعتقلت فيه زوجها. ومنذ توقيف رامي شعث تمّ تجديد حبسه الاحتياطي أكثر من 23 مرة.

وفي نيسان/ أبريل 2020، أُدرج اسم هذا الناشط على القائمة المصرية لـ"الكيانات والأفراد الإرهابيين"، في قرار انتقدته بشدّة منظمات غير حكومية وخبراء أمميّون.

ويواجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي اتّهامات من قِبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وتؤكّد هذه المنظمات أنّ في مصر اليوم حوالي "60 ألف سجين سياسي"، لكنّ القاهرة تنفي قطعيًا هذه الاتّهامات، وتقول إنّها تخوض "حربًا ضدّ الإرهاب وتتصدّى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد".

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