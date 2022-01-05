فيديو | متطرّفون يهود يعتدون على صحافيّ أمام المشفى الذي يقبع فيه الأسير أبو هواش

اعتدى متطرّفون يهود، اليوم الأربعاء، بالضرب على المصور الصحافيّ فايز أبو ارميلة الذي يعمل في وكالة "الأناضول" وطرحوه أرضا، وذلك أمام مستشفى "أساف هاروفيه" في تل أبيب الذي يرقد به الأسير هشام أبو هواش الذي علّق إضرابه عن الطعام أمس الثلاثاء، وانتزع موعدا مع الحريّة.

وتظاهر المتطرفون أمام مدخل المستشفى، وهم يشتمون الأسير أبو هواش، ويدعون إلى إبقائه فيسجون الاحتلال.

متطرّفون يهود يعتدون على صحافيّ أمام المشفى الذي يقبع فيه الأسير أبو هواش

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وبحسب ما أوردت "الأناضول"، فإن "جدالا دار بين أبو رميلة الذي كان ينتظر أمام مدخل المستشفى الذي يوجد فيه الأسير هشام أبو هواش، مع متطرفين يهود، حيث قام المتطرفون بضرب المصور مصحوبا بالشتائم".

وذكرت أن عناصر الشرطة "اعتقلوا اثنين من اليهود المتطرفين، في حين تم نقل أبو رميلة إلى المستشفى بعد إجراء الإسعافات الأولية له".

أبو ارميلة على اليسار أثناء الاعتداء عليه ("الأناضول")

وحاول عضو الكنيست، المتطرّف إيتمار بن غفير، اقتحام الغرفة التي يتواجد فيها الأسير في مشفى "أساف هاروفيه"، أمس الثلاثاء، غير أن مجموعة من الناشطين والمتضامنين، تصدّوا له.

وعلّق أبو هواش، إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، استمرّ 141 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، وذلك بعد التوصّل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 26 شباط/ فبراير المقبل.