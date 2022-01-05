  2. ميديا
  3. ميديا

فيديو | متطرّفون يهود يعتدون على صحافيّ أمام المشفى الذي يقبع فيه الأسير أبو هواش

تاريخ النشر: 05/01/2022 - 19:56

فيديو | متطرّفون يهود يعتدون على صحافيّ أمام المشفى الذي يقبع فيه الأسير أبو هواش
الصحافيّ أبو ارميلة مُلقى على الأرض ("الأناضول")
عرب ٤٨

اعتدى متطرّفون يهود، اليوم الأربعاء، بالضرب على المصور الصحافيّ فايز أبو ارميلة الذي يعمل في وكالة "الأناضول" وطرحوه أرضا، وذلك أمام مستشفى "أساف هاروفيه" في تل أبيب الذي يرقد به الأسير هشام أبو هواش الذي علّق إضرابه عن الطعام أمس الثلاثاء، وانتزع موعدا مع الحريّة.

وتظاهر المتطرفون أمام مدخل المستشفى، وهم يشتمون الأسير أبو هواش، ويدعون إلى إبقائه فيسجون الاحتلال.

وبحسب ما أوردت "الأناضول"، فإن "جدالا دار بين أبو رميلة الذي كان ينتظر أمام مدخل المستشفى الذي يوجد فيه الأسير هشام أبو هواش، مع متطرفين يهود، حيث قام المتطرفون بضرب المصور مصحوبا بالشتائم".

وذكرت أن عناصر الشرطة "اعتقلوا اثنين من اليهود المتطرفين، في حين تم نقل أبو رميلة إلى المستشفى بعد إجراء الإسعافات الأولية له".

أبو ارميلة على اليسار أثناء الاعتداء عليه ("الأناضول")

وحاول عضو الكنيست، المتطرّف إيتمار بن غفير، اقتحام الغرفة التي يتواجد فيها الأسير في مشفى "أساف هاروفيه"، أمس الثلاثاء، غير أن مجموعة من الناشطين والمتضامنين، تصدّوا له.

وعلّق أبو هواش، إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، استمرّ 141 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، وذلك بعد التوصّل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 26 شباط/ فبراير المقبل.

بودكاست عرب 48

#متطرفون يهود
#مشفى اساف هاروفيه
#إسرائيل
#اعتداء على صحافيّ
#فايز أبو ارميلة
#بن غفير

حوارات

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

محاضرة للدكتور عزمي بشارة بعنوان "الشعبويّة والأزمة الدائمة للديمقراطيّة"
محاضرة للدكتور عزمي بشارة بعنوان "الشعبويّة والأزمة الدائمة للديمقراطيّة"

2022-01-04

ميدان القدس تعلن وقف عملها بعد محاربتها من "فيسبوك"
ميدان القدس تعلن وقف عملها بعد محاربتها من "فيسبوك"

2022-01-02

"العربي 2" تنطلق ببرنامج "ضفاف"
"العربي 2" تنطلق ببرنامج "ضفاف"

2022-01-02

الأكثر قراءة

مصرع ضابطين بسلاح الجو الإسرائيلي في تحطم مروحية قبالة حيفا

مصرع ضابطين بسلاح الجو الإسرائيلي في تحطم مروحية قبالة حيفا

2022-01-04
الأسير هشام أبو هواش يعلّق إضرابه وينتزع موعدا مع الحريّة

الأسير هشام أبو هواش يعلّق إضرابه وينتزع موعدا مع الحريّة

2022-01-04
الجيش الإسرائيلي:

الجيش الإسرائيلي: "سابق لأوانه تأكيد عدم إسقاط المروحية بهجوم سيبراني"

2022-01-04
غضب إسرائيلي: ممثلة عالمية تعبر عن تضامنها مع الفلسطينيين

غضب إسرائيلي: ممثلة عالمية تعبر عن تضامنها مع الفلسطينيين

2022-01-04
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار خفيفة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار خفيفة

2022-01-04