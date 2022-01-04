الأسير هشام أبو هواش يعلّق إضرابه وينتزع موعدا مع الحريّة

علّق الأسير هشام أبو هواش، مساء اليوم الثلاثاء، إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، استمرّ 141 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، وذلك بعد التوصّل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 26 شباط/ فبراير المقبل، بحسب ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين.

وأعلن نادي الأسير في بيان أصدره مساء اليوم، أن "اتفاقًا جرى بشأن قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 141 يومًا، ويقضي بالإفراج عنه في 26 من شهر شباط/ فبراير القادم 2022"، مؤكدًا أنّ "محاميه في طريقه إلى المستشفى لإبلاغ هشام بالتفاصيل"، فيما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، إن أبو هواش "انتصر وعلّق إضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق يتم بموجبه الإفراج عنه".

جاء ذلك بعد وقت وجيز من دعوة فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إلى جعل يوم الجمعة المقبل، "يوم غضب شعبي" تخرج خلاله المسيرات في أرجاء البلاد ومخيمات اللجوء والشتات، إسنادا للأسير، ورفضا للاعتقال الإداري؛ فيما أُعلن أن 50 أسيرا سيشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام، تضامنا مع الأسير.

وأكد نادي الأسير، نقلا عن رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، أن "النيابة العسكرية الإسرائيلية، قرّرت الموافقة على الإفراج عن الأسير هشام أبو هواش في 26 شباط/ فبراير".

وقال نادي الأسير إنّ الاتفاق جاء "بعد صبر وثبات إرادة... هشام أبو هواش في وجه الاحتلال، وبجهود بذلتها القيادة الفلسطينية، والحركة الأسيرة بكافة مركباتها، وإسناد عائلته الصابرة وأبناء شعبه الأحرار".

وشدّد على أن "معركة أبو هواش أعادت قضية الحركة الأسيرة، وتحديدًا قضية الاعتقالات الإدارية إلى الواجهة رغم كل التحديات التي واجهها ورفاقه الذين سبقوه بالإضراب مؤخرًا، حيث رافق هذا الإضراب تحديات كبيرة تمثلت بسلسلة من السياسات الممنهجة من كافة أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة، وبعد أن أوصدت الأبواب أمام ما يُسمى بالجهاز القضائي الإسرائيلي، استمر في معركته بقوة وصبر، وتمكّن بإرادته الحرة أن يحقق هدفه ومطلبه".

وقال إن "انتصار الأسير يأتي مكمّلًا لانتصارات سابقة حققها مناضلون آخرون في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري التعسفيّة".

وعمّت احتفالات ساحة منزل الأسير أبو هواش في دورا غرب مدينة الخليل، مع إطلاق ألعاب نارية، ووسط هتافات تشيد بصموده وانتصاره على السجان، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، أنّ "انتصارا جديدا يسجله الأسير هشام أبو هواش ليؤكد مجددا على قدرة شعبنا الفلسطيني وأسراه البواسل على الانتصار في كل معركة يخوضونها مع الاحتلال".

وأضاف أن "انتصار أبو هواش على السجان الصهيوني، هو امتداد لصمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال".

بدوره، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "أُبلغنا بحل مسألة المعتَقَل (الأسير) هشام أبوهواش ونعتقد أن ذلك أمر جيد".

وأضاف: "أوضحنا دوما أن المحتجزين يجب أن يحاكَموا وفقا للإجراءات القانونية أو يُطلَق سراحهم".

وقد شرع أبو هواش البالغ من العمر (40 عامًا) وهو من دورا بالخليل، بإضرابه عن الطعام في الـ17 من آب/ أغسطس 2021، بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال في السادس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2020 إداريّا.

وأبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال، وأسير سابق أمضى 8 سنوات في سجون الاحتلال منها 52 شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

يذكر أنّه وفي سياق مواجهة سياسة الاعتقال الإداري، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم للمحاكم العسكرية الإسرائيلية لليوم الرابع على التوالي.