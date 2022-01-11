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اعتقال مشتبهين بتلقى رشاوى في لجنة التنطيم والبناء "ليف هجليل"

تاريخ النشر: 11/01/2022 - 08:22

اعتقال مشتبهين بتلقى رشاوى في لجنة التنطيم والبناء "ليف هجليل"
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

من المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الثلاثاء، بطلب الشرطة تمديد اعتقال مشتبهين إثنين بتلقي رشاوى في وحدة تطبيق قانون العقارات بوزارة المالية، ووحدة الرقابة التابعة للجنة التنظيم والبناء "ليف هجليل" في مدينة سخنين.

ووفقا لادعاء الشرطة فإن "الوحدة المركزية التابعة لشرطة لواء الشمال كشفت عن قضية فساد في وحدة تطبيق قانون العقارات بوزارة المالية، وفي وحدة الرقابة التابعة للجنة التنظيم والبناء 'ليف هجليل'. قبل عدّة أشهر، تم فتح تحقيق سري في أعقاب بلاغ عن تلقي مسؤولين في الوحدتين رشاوى من أجل إلغاء أو عدم إصدار غرامات في مجال العقارات، ومع انتقال التحقيق للقسم العلني، تم صباح اليوم، اعتقال مشتبهين بتلقي رشوة وبالغش والخداع، وجرى تفتيش بيتيهما ومكتبيهما، وتم خلال ذلك العثور على مستندات عديدة".

وأعلنت الشرطة أنه "من المتوقع أن تجري عدة اعتقالات في ذات القضية. وسيجري عرض المشتبهين أمام محكمة الصلح في الناصرة للبت بطلب تمديد اعتقالهما".

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#رشاوى
#شبهات
#تنظيم وبناء
#سخنين

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