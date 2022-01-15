الصحة الإسرائيلية: 50 ألف إصابة كورونا جديدة خلال نهاية الأسبوع

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بتسجيل 50,366 إصابة بفيروس كورونا، خلال يومي الجمعة والسبت، إثر إجراء 296,549 فحصا لكورونا. وتبين أن نسبة الفحوصات الموجبة للفيروس هي 14.02%.

وأظهرت المعطيات ارتفاع حالات كورونا الخطيرة إلى 387، والمرضى الخاضعين لتنفس اصطناعي إلى 93، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 8,303 منذ بداية الجائحة.

وتُعالج في المستشفيات 1,169 حالة مصابة بكورونا في كل البلاد، غالبيتهم بحالات مصنفة طفيفة.

وأصيب خلال الأسبوع الأخير 250,335 شخصا بكورونا، أي أعلى بنسبة 223.6% عن عدد الإصابات بالفيروس في الأسبوع السابق. وأصيب بالفيروس 326,870 شخصا منذ مطلع الشهر الحالي. والغالبية العظمى من الإصابات بكورونا طفيفة. وعدد المصابين بكورونا حاليا 248,192 شخصا.

وتلقى الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا 519,066 شخصا، وتلقى الجرعة الثالثة 4,390,410 أشخاص، وتلقى الجرعة الثانية 6,013,934 شخصا، وتلقى الجرعة الأولى 6,668,766 شخصا.