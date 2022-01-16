إصابة خطيرة لعامل في سخنين

أصيب شخص، يبلغ 41 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل بمدينة سخنين، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 10:20 حول سقوط عامل من علو في ورشة بناء بسخنين، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا خطيرة في الرأس وأطراف جسده".

وذكر المضمد علي شحادة أن "العامل أصيب في أنحاء جسده إثر سقوطه من علو 6 أمتار، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية وهو بحالة خطيرة ومستقرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أنه في العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

ومن الجدير ذكره أن حوادث العمل ازدادت بوتيرة خطيرة، إذ ارتفعت أعداد الضحايا والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء. وغالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.