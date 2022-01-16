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البحر يلفظ جثة شخص إلى الشاطئ وسط البلاد

تاريخ النشر: 16/01/2022 - 10:45

البحر يلفظ جثة شخص إلى الشاطئ وسط البلاد
(توضيحية - نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لفظت أمواج البحر جثة شخص، في الأربعينيات من عمره، إلى الشاطئ في ريشون لتسيون، وسط البلاد، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 07:23 حول شخص فاقد للوعي في شاطئ ريشون لتسيون، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان".

وذكر أحد المضمدين أنه "جرى العثور على الشخص وهو فاقد للوعي في مياه البحر، إذ جرى انتشاله دون علامات حياة وأقر وفاته في المكان".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، ولم تكشف عن أي تفاصيل أو معلومات حول هوية الشخص، لغاية الآن.

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#حوادث الغرق
#وسط البلاد

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