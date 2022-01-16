متظاهرون أمام محكمة بئر السبع يطالبون بتسريح معتقلي النقب

طالب متظاهرون أمام المحكمة في مدينة بئر السبع، صباح اليوم الأحد، بتسريح كافة معتقلي النقب الذين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية، إثر تصديهم واحتجاجهم على ما تتعرض له قرية الأطرش - سعوة من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم التي انطلقت ضد سلب أراضيهم من قبل السلطات الإسرائيلية.

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