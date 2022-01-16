طالب متظاهرون أمام المحكمة في مدينة بئر السبع، صباح اليوم الأحد، بتسريح كافة معتقلي النقب الذين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية، إثر تصديهم واحتجاجهم على ما تتعرض له قرية الأطرش - سعوة من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم التي انطلقت ضد سلب أراضيهم من قبل السلطات الإسرائيلية.
متظاهرون أمام محكمة #بئر_السبع يطالبون بتسريح معتقلي #النقب#انقذوا_النقب#النقب_أولًا— موقع عرب 48 (@arab48website) January 16, 2022
للتفاصيل: https://t.co/qhec4XLoSf pic.twitter.com/hcrj8q02NW
تفاصيل أوفى بعد قليل...
اقرأ/ي أيضًا | تقرير مصوّر | عينٌ على النقب
تعليقات Facebook