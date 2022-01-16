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متظاهرون أمام محكمة بئر السبع يطالبون بتسريح معتقلي النقب

تاريخ النشر: 16/01/2022 - 10:47

متظاهرون أمام محكمة بئر السبع يطالبون بتسريح معتقلي النقب
محكمة بئر السبع، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

طالب متظاهرون أمام المحكمة في مدينة بئر السبع، صباح اليوم الأحد، بتسريح كافة معتقلي النقب الذين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية، إثر تصديهم واحتجاجهم على ما تتعرض له قرية الأطرش - سعوة من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم التي انطلقت ضد سلب أراضيهم من قبل السلطات الإسرائيلية.

تفاصيل أوفى بعد قليل...

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#النقب
#بئر السبع
#تجريف الأراضي
#سعوة
#الأطرش
#عنف الشرطة

متظاهرون أمام محكمة بئر السبع يطالبون بتسريح معتقلي النقب

متظاهرون أمام محكمة بئر السبع يطالبون بتسريح معتقلي النقب

متظاهرون أمام محكمة بئر السبع يطالبون بتسريح معتقلي النقب

متظاهرون أمام محكمة بئر السبع يطالبون بتسريح معتقلي النقب

متظاهرون أمام محكمة بئر السبع يطالبون بتسريح معتقلي النقب

متظاهرون أمام محكمة بئر السبع يطالبون بتسريح معتقلي النقب

متظاهرون أمام محكمة بئر السبع يطالبون بتسريح معتقلي النقب

متظاهرون أمام محكمة بئر السبع يطالبون بتسريح معتقلي النقب

متظاهرون أمام محكمة بئر السبع يطالبون بتسريح معتقلي النقب

متظاهرون أمام محكمة بئر السبع يطالبون بتسريح معتقلي النقب

متظاهرون أمام محكمة بئر السبع يطالبون بتسريح معتقلي النقب

متظاهرون أمام محكمة بئر السبع يطالبون بتسريح معتقلي النقب

متظاهرون أمام محكمة بئر السبع يطالبون بتسريح معتقلي النقب

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