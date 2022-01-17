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النقب: 3 إصابات جرّاء شجار

تاريخ النشر: 17/01/2022 - 19:10

النقب: 3 إصابات جرّاء شجار
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصيب 3 أشخاص بجراح متوسّطة، جرّاء شجار نشب في منطقة النقب، مساء اليوم الإثنين.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى مكان الشجار الذي نشب في أبو قويدر، الإسعافات الأولية للمصابين.

ونقل الطاقم الطبيّ، المصابين، إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج.

ويتراوح عمر أحد المصابين في الثلاثينات، فيما يبلغ المصابان الآخران 22 و24 عاما من عمريهما.

من جانبها، أفادت الشرطة في بيان مقتضب بإصابة الأشخاص الثلاثة، لافتة إلى أن أحدهم أُصيب جراء تعرّضه لإطلاق نار.

وزعمت أنها فتحت تحقيقا في ذلك، غير أنها لم تعلن اعتقال أي مشتبه بهم.

وعثر يوم السبت الماضي، على جثة رجل في الأربعينات من عمره وعليها آثار طعن، في النقب.

وعُلم أنه تم العثور على الجثة على جانب الطريق في شارع رقم 25 الواصل بين مدينة بئر السبع في النقب والبحر الميت.

وأفادت الشرطة في بيان، بأن الجثة كانت ملقاة على جانب الطريق في المقطع الواصل إلى منحدرات البحر الميت، جنوب مدينة "ديمونا".

بودكاست عرب 48

#النقب
#شجار
#إصابة 3 شبان
#الزرنوق
#أبو قويدر

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