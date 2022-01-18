قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات التي يعمل على ترسيخها مع إسرائيل مبنية على أساس "الربح المتبادل"، فيما كشف عن محادثات مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مشيرا إلى أن الأخير قد يزور تركيا، دون الكشف عن موعد محدد للزيارة.

وجاءت تصريحات إردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الصربي، ألكسندر فوتشيتش، في العاصمة التركية أنقرة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية.

وفي تعليقه على سؤال حول احتمالية التعاون بين تركيا وإسرائيل في قضايا إقليمية، قال الرئيس التركي إن "الهدف هو إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية"؛ مؤكدًا أن أنقرة ستبذل ما بوسعها "إذا كان هذا الأمر قائما على أساس الربح المتبادل".

وعن العلاقات مع إسرائيل، كشف إردوغان عن "محادثات مع الرئيس الإسرائيلي، هرتسوغ"، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون للأخير "زيارة إلى تركيا"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وحول إمكانية إبرام صفقة بين إسرائيل وتركيا تتعلق في مجال الطاقة؛ قال إردوغان إن "السياسة ليست صراعا. نحن بحاجة إلى نقل المسائل السياسة إلى مسار السلام".

وفي هذا السياق، نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، عن مصدر سياسي رفيع، تأكيده أن "مناقشات على المستوى السياسي دارت مؤخرا حول إمكانية زيارة هرتسوغ إلى تركيا"، مشيرا إلى أنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن".

وتراجعت العلاقات التركية الإسرائيلية طوال ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو. وتدهورت العلاقات إلى الحضيض في أعقاب اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة، في أيار/مايو العام 2010، وسحبت الدولتان سفيريهما من تل أبيب وأنقرة.

وأعلن إردوغان في نهاية ولاية نتنياهو عن رغبته بتحسين العلاقات مع إسرائيل، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اتصالا بالرئيس التركي، إردوغان، في أوّل اتصال من نوعه بين رئيس حكومة إسرائيلي وإردوغان منذ العام 2013.

وجاء الاتصال بين بينيت وإردوغان، في أعقاب إفراج السلطات التركية عن زوجين إسرائيليين اعتقلا في إسطنبول، إثر تصويرهما مقرّ لإقامة إردوغان.

وعبّر بينيت، حينها، عن تقديره لتعامل السلطات التركية مع الموضوع، "على كافة المستويات، في الأيام الأخيرة، بهدف حلّ الموضوع"، وأشاد بمحاور الاتصال بين البلدين، التي تصرّفت بنجاعة وسريّة".

ولم يتطرّق بيان مكتب بينيت إلى مناقشة أيّة قضايا سياسية خلال الاتصال الهاتفي.

كما أجرى الرئيس الإسرائيلي، هرتسوغ، اتصالا هاتفيًا مع إردوغان لشكره على الإفراج عن الزوجين الإسرائيليين.

وبحسب بيان صدر عن مكتب إردوغان، آنذاك، بحث الرئيسان، حينها، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، وشدّد إردوغان على أهمية العلاقات التركية - الإسرائيلية من أجل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار إردوغان إلى إمكانية تقليل اختلافات وجهات الرأي، في حال تم التوصل إلى تفاهم متبادل حول القضايا الثنائية والإقليمية.