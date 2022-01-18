"فتح" تختار مرشّحيها لـ"الوطني" ولتنفيذية "التحرير" وتجدد ثقتها بعبّاس

عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اجتماعا لها مساء الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اختارت فيه مرشّحيها للّجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ولرئاسة المجلس الوطني، كما جدّدت ثقتها بالرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس.

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جاء ذلك بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قبيل انتصاف ليل الثلاثاء، والتي ذكرت أنّ عباس شارك في الاجتماع الذي "ناقش عددا من القضايا الداخلية".

وجددت اللجنة المركزية لحركة فتح وبالإجماع، ثقتها في عباس، رئيس حركة فتح، رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيسا لفلسطين.

كما جددت اللجنة المركزية، وبالإجماع ثقتها بعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، ممثلا للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وانتخبت اللجنة المركزية، وبالإجماع ورئيس هيئة الشؤون المدنية وعضو مركزية فتح، الوزير حسين الشيخ، مرشحا لحركة فتح في اللجنة التنفيذية.

كما انتخبت عضو اللجنة المركزية لـ"فتح"، روحي فتًوح، وبالإجماع، مرشحا للحركة، لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.