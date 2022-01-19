النقب: مصرع شخص بحادث طرق قرب تل السبع

لقي شخص في الثلاثينات من عمره، مصرعه، جرّاء حادث طرق وقع في منطقة النقب قبيل انتصاف ليل الأربعاء.

ووقع الحادث على شارع رقم 40 بالقرب من تل السبع، جراء اصطدام بين مركبة وشاحنة.

ووصل إلى المكان طاقم طبيّ، ووجد شخصا مصابا بحالة حرجة جدا، عالقا داخل مركبته، ليُعلَن عن وفاته بعيْد ذلك متأثرا بإصابته.

ولفت الطاقم الطبيّ إلى أنّ الشخص كان فاقدا للوعي وقت وصول أفراده للمكان، وفشلت محاولات الإبقاء على حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات وقوع الحادث.

وفي العاشر من الشهر الجاري، لقي الطفل أمير وليد أبو غانم (عامان) من تل السبع مصرعه متأثرا بجروحه الحرجة إثر تعرضه لحادث دهس.

ولقي 363 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحية في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.