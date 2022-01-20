مصرع شخص في حادث طرق قرب الفريديس

لقي سبعيني مصرعه وأصيب 14شخصا بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع بين 6 سيارات خصوصية وشاحنة على شارع رقم 2 بالقرب من قرية الفريديس لاتجاه الجنوب، ظهر اليوم الخميس.

ووفقا لمصادر طبية فإن ضحية الحادث رجل يبلغ من العمر نحو 70 عاما، أقرت الطواقم الطبية وفاته في المكان، وجرى تقديم العلاجات الأولية لـ14 مصابا آخرين، وصفت حالاتهم بأنها متوسطة وطفيفة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي سياق متصل، لقي الشاب سليمان محمد أبو سمحان (33 عاما) من سكان قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد،، مصرعه من جرّاء حادث طرق وقع في النقب قبيل انتصاف ليل الأربعاء، وترك خلفه زوجة ثاكل و5 أطفال.